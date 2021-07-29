В Рязани умер заслуженный учитель России Василий Маскин

Умер заслуженный учитель России Василий Маскин. Об этом сообщило министерство образования и молодежной политики Рязанской области.

Кандидат педагогических наук долгое время работал на руководящих должностях в сфере образования региона. Трудовой путь ушедшего из жизни педагога начался в школе № 30 города Рязани, где он работал сначала учителем, а затем – заместителем директора по воспитательной работе. Также он работал в школе №58 нашего города, после он стал директором школы №20.

В 1988 году перешел в комитет по образованию региона, который позже переименовали сначала в управление по делам образования, науки и молодежной политики, а затем в министерство. Там он трудился до 2008 года.

Василий Владимирович слыл жизнерадостным человеком Фото из семейного архива.

«Он был настоящим Учителем, профессионалом, мудрым и знающим, искренне любящим свое дело. Мы выражаем искренние соболезнования и глубоко скорбим вместе с родными и близкими, понесшими тяжёлую утрату», – говорится в сообщении.