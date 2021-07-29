Звания «Почетный гражданин города Рязани» удостоен Владимир Алексеевич Попов

Заседание, на котором принято решение, состоялось 29 июля.

Звание «Почетный гражданин города Рязани» присвоено ветерану Великой Отечественной войны, доценту кафедры литературы Рязанского государственного педагогического университета им. С.А. Есенина с 1982 по 1999 годы Владимиру Алексеевичу Попову. Почетным знаком «За заслуги перед городом Рязанью» награждены краевед Арсен Бабурин, ректор РГМУ им. И.П. Павлова Роман Калинин и ректор РИРО Андрей Кашаев.

Медалей Надежды Николаевны Чумаковой удостоены:

- в номинации «Культура» - начальник отдела организации досуга управления культуры администрации Рязани Валентина Макарова;

- в номинации «Энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство» - мастер участка по ремонту тепловых сетей МУП «РМПТС» Игорь Кокорев;

- в номинации «Общественная и благотворительная деятельность» - протоирей Арсений Вилков;

- в номинации «Экономика и финансы» - работник финансово-казначейского управления администрации с 1996 по 2016 год Нина Чернова;

- в номинации «Образование» - учитель русского языка и литературы лицея №4 Елена Орлова;

- в номинации «Здравоохранение» - главный врач поликлиники завода «Красное знамя» с 1988 по 2007 год Станислав Сливин;

- в номинации «Спорт» - тренер спортивной школы олимпийского резерва «Юность» Галина Джавахова;

- в номинации «Социальная поддержка» - директор комплексного центра социального обслуживания населения Тамара Бандуркина;

- в номинации «Деятельность средств массовой информации» - первый заместитель главного редактора газеты «Рязанские ведомости» Ирина Сизова;

- в номинации «Предпринимательство» - директор ООО «Мороз» Николай Бодягин.

Почетной грамотой муниципального образования – город Рязань награжден сопредседатель Правления Ассоциации органов территориального общественного самоуправления Рязанской области Анатолий Заикин.

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