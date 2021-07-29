Улицу Фирсова в Рязани перекроют почти на три дня

С 9:00 2 августа в Рязани перекроют улицу Фирсова, а именно участок у дома №16. Там пройдут ремонтные работы на водоводе, сообщает пресс-служба администрации города.

Планируется, что движение транспорта будет прекращено вплоть до 19:00 4 августа. На это время участок огородят, установив предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

Власти областного центра обратились к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

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