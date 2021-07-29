Рязанская городская Дума завершила весеннюю сессию

На последнем в весенней сессии заседании Рязанской городской Думы глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская подвела итоги работы депутатов.

Юлия Рокотянская отметила, что продолжалась планомерная работа по увеличению площади зеленых насаждений города. Сразу несколько участков получили официальный статус, что защищает их от иного использования.

- Мы неоднократно вносили изменения в бюджет, что позволило начать строительство школы в Кальном, пристроек к детским садам, а также подготовить образовательные учреждения к новому учебному году. На ремонт дорог в этом году выделена беспрецедентная сумма – более миллиарда рублей, - подчеркнула глава муниципального образования.

Был принят важнейший документ - Стратегия социально-экономического развития города Рязани до 2030 года. Она определяет вектор развития города, а также цели и задачи на ближайшие 10 лет.

Также Юлия Рокотянская отметила, что новая эпоха начинается в истории Торгового городка. Для его развития имущественный комплекс из муниципальной собственности передали в безвозмездное пользование Музею истории молодежного движения.

- Официально Рязанская городская Дума уходит на каникулы. Но работа в округах продолжается, - сказала в завершение глава муниципального образования. - Продолжается и депутатский контроль, которому мы уделяли особое внимание в последнее время. Сейчас в городе – горячая пора: ремонтируются дворы, дороги, общественные пространства, реализуются проекты местных инициатив. Начинается приемка школ, детских садов, учреждений дополнительного образования к новому учебному году. Все это будет проходить при участии и под постоянным контролем депутатского корпуса.

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