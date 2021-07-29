Одного придушил, другого повалил: в Шилове рязанец напал на полицейский патруль

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины. Его обвиняют в насилии над полицейскими. Об этом «КП-Рязань» сообщили в Следственном комитете.

По версии следствия, вечером 18 июня наряду ППС поступило указание приехать на улицу Животноводов поселка Прибрежный Шиловского района, так как там произошла драка. Полицейские прибыли и выяснили, что драка действительно была, и потерпевшая хочет написать заявление.

После этого три сержанта вернулись в полицейский УАЗ, чтобы дождаться приезда следственно-оперативной группы, именно те уполномочены принимать соответствующие заявления.

В это время недалеко от полицейской машины расположился 37-летний местный житель. Он снял футболку и потягивал пиво. Когда приехали еще полицейские и стали отрабатывать драку, мужчина только вертел головой, не понимая, что случилось.

Спустя несколько минут пьяный гражданин набрался смелости и прямо с бутылкой пива подошел к патрульному автомобилю, чтобы поинтересоваться о цели их визита.

Один из сержантов сделал мужчине замечание, мол, нельзя в общественном месте распивать алкоголь, но тот проигнорировал слова полицейского, отошел от их машины и продолжил демонстративно прикладываться к бутылке.

Чтобы повторно объяснить гражданину, что пить на улице нельзя, из машины вышла вся тройка патруля. Но мужчина мало того, что игнорировал ППС-ников, так еще увидев, что за происходящим наблюдает местная дама, стал нарочито грубо выражаться в адрес полицейских. Ехать с ними в отдел он, конечно, отказался, продолжил пить пиво, а потом схватил одного из сержантов за шею и стал сжимать, перекрывая тому доступ кислорода.

В этот момент второй полицейский попытался освободить коллегу от удушающего захвата, но получил отпор. Пьяный мужчина так отмахнулся от него кулаком, что попал сержанту по кистям рук, причинив тому физическую боль.

Спустя несколько минут двое полицейских все-таки повалили мужчину на землю, но и в лежачем положении, тот умудрился уронить одного из сержантов, повредив ему коленные суставы. После непродолжительной борьбы на руках дебошира защелкнулись наручники.

— В настоящее время гражданину предъявлено обвинение, которое направлено на утверждение в прокуратуру, — рассказывает следователь Шиловского МСО СУ СК России по Рязанской области Мария Лоцманова. — Обвиняемый вину в преступлении признал и раскаялся.

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