В Рязани спасли пациентку с камнем в желудке и инфарктом

Стратегию лечения вырабатывал консилиум специалистов нескольких отделений ОКБ. Фото с личной страницы Андрея Карпунина.

В Рязани врачи Областной клинической больницы спасли пациентку с двумя патологиями, которые одновременно требовали срочного хирургического вмешательства. У женщины диагностировали острую кишечную непроходимость и инфаркт миокарда.

Главный врач ОКБ Андрей Карпунин назвал случай «редким и нестандартным». По его словам, сильная боль в верхних отделах живота может указывать кишечную непроходимость, и на инфаркт, но чтобы они развились одновременно…

«Самый сложный момент - найти баланс системы гемостаза, так как при ишемии миокарда необходимо состояние гипокоагуляции, а для выполнения открытой операции наоборот нужно минимизировать риск кровотечения», - рассказал Карпунин на личной странице.

В итоге в ОКБ был собран консилиум из специалистов отделений общей хирургии, рентгенэндоваскулярной хирургии, неотложной кардиологии, а также анестезиологи и реаниматологи. Сначала пациентке провели стентирование артерии, а затем устранили непроходимость, причиной которой стало инородное тело – фитобезоар.

«Фитобезоар – камень, который образуется в желудке из не переваренных веществ. Он перекрыл желудочно-кишечный тракт и создал опасность для жизни пациентки», - пояснил Карпунин.

Теперь женщина чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

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