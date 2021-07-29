В Рязани спасли пациентку с камнем в желудке и инфарктом

Стратегию лечения вырабатывал консилиум специалистов нескольких отделений ОКБ. Фото с личной страницы Андрея Карпунина.
В Рязани врачи Областной клинической больницы спасли пациентку с двумя патологиями, которые одновременно требовали срочного хирургического вмешательства. У женщины диагностировали острую кишечную непроходимость и инфаркт миокарда.
Главный врач ОКБ Андрей Карпунин назвал случай «редким и нестандартным». По его словам, сильная боль в верхних отделах живота может указывать кишечную непроходимость, и на инфаркт, но чтобы они развились одновременно…
«Самый сложный момент - найти баланс системы гемостаза, так как при ишемии миокарда необходимо состояние гипокоагуляции, а для выполнения открытой операции наоборот нужно минимизировать риск кровотечения», - рассказал Карпунин на личной странице.
В итоге в ОКБ был собран консилиум из специалистов отделений общей хирургии, рентгенэндоваскулярной хирургии, неотложной кардиологии, а также анестезиологи и реаниматологи. Сначала пациентке провели стентирование артерии, а затем устранили непроходимость, причиной которой стало инородное тело – фитобезоар.
«Фитобезоар – камень, который образуется в желудке из не переваренных веществ. Он перекрыл желудочно-кишечный тракт и создал опасность для жизни пациентки», - пояснил Карпунин.
Теперь женщина чувствует себя хорошо и готовится к выписке.
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