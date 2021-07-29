На улице Полетаева закроют движение транспорта

С 29 июля 15:00 до 2 августа 23:00 власти закроют движение транспорта на перекрестке улиц Полетаева и Чернышевского. А с 3 августа 10:00 до 8 августа 23:00 движение будет закрыто на перекрестке улиц Полетаева и Гоголя. По информации пресс-службы администрации Рязани, причина закрытия – капитальный ремонт тепловых сетей.

Место проведения работ огородят и установят предупреждающие знаки.

«Администрация города Рязани обращается к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании своего маршрута», - говорится в сообщении.

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