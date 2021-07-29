В Рязани появилась вакцина «ЭпиВакКорона»

Стало известно, где в Рязани сделать прививку "ЭпиВакКороной". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Рязани появилась вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом сообщает научно-клинический центр (НКЦ) РязГМУ.

В настоящее время любой желающий может вакцинироватся в НКЦ либо препаратом «ЭпиВакКорона», который разработали в центре «Вектор», либо «Спутником V».

В прививочном пункте Научно-клинического центра университета хотя бы один компонент вакцины уже получили более 2700 рязанцев.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Чтобы вакцинироваться от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона» или «Спутником», нужно позвонить для записи по следующим телефонам:

- (4912) 72-07-77 (для граждан);

- (4912) 97-18-63 (для студентов и сотрудников университета).

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