Молодогвардейцы провели заседание молодежного избирательного штаба

Фото: МГЕР.

28 июля на базе библиотеки им.Горького состоялось заседание Молодежного избирательного штаба при штабе партии «Единая Россия». Участниками встречи стали представители «Молодой Гвардии», молодежного правительства, молодежного парламента и молодежной администрации. Почетным гостем заседания выступил депутат Рязанской областной Думы Дмитрий Хубезов.

Фото: МГЕР.

По словам лидера рязанских молодогвардейцев Вячеслава Поскребышева, молодежный избирательный штаб - это своего рода школа для всех, кто интересуется политической жизнью. «Очень многие считают, что депутат - это максимально легкая работа. Но на самом деле, это совершенно не так. Именно поэтому, одной из основных задач, которые мы ставим перед МИШ - просвещение людей о деятельности тех депутатов, которые уже являются действующими и тех, кто только собирается идти по этому пути», - рассказал он.

В рамках встречи ее участники задали гостю ряд вопросов, в числе которых и несколько личных. Основной темой встречи стало обсуждение предвыборной кампании и тема коронавируса. Поговорили о необходимости прививок и волонтерской помощи. «Как человек, профессионально занимавшийся организацией здравоохранения, я очень высоко оцениваю помощь волонтеров «Единой России». Я считаю крайне необходимым и дальше всемерно развивать волонтерское движение. У нас есть замечательная молодежь, способная принести много пользы стране. И власти всех уровней обязаны создать все условия для того, чтобы их силы и таланты были широко востребованы», — отметил Дмитрий Хубезов.

Молодежный избирательный штаб – проект, запущенный федеральной «Молодой Гвардией» в преддверии избирательной кампании. Он призван подготовить кандидатов и технологов, сформировать команду антифейковых отрядов и мобилизовать молодежь на выборы.