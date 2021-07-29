Эвелина Волкова: «Вопросы экологии должны быть на особом контроле»

Фото: КПРФ.

Жители микрорайона Дашково-Песочня г. Рязани бьют тревогу. Проблемы с экологией здесь одни из самых острых. Достаточно вспомнить многочисленные эпизоды удушающих атмосферных выбросов.

А с начала лета горожане заметили резкое ухудшение состояния системы местных прудов – одного из немногих «зелёных уголков» в центре крупного городского микрорайона. Известный многим горожанам пруд «Серая шейка» – сейчас просто обмельчавший водоём, поросший растениями, с мутной, дурно пахнущей водой и лишь одной уткой, плавающей в трясине. Ещё пару лет назад он выглядел совершенно иначе.

Галина Трофименко, местная активистка, организовала сбор подписей в его защиту: «Здесь была чистота, вода была чистая, прозрачная. Берега были чистые, стояли лавочки. Я знаю, что сюда запускали рыбку. Место отдыха было прекрасное. Приятно посмотреть было. А сейчас даже утки улетели, они у нас не переводились никогда. Поэтому я решила собрать подписи, чтобы водные объекты в нашем микрорайоне были в нормальном виде, чтобы мы могли сюда приходить и отдыхать».

Собраны сотни подписей в защиту этого и соседних водоёмов, с которыми жители обратились к представителям общественной палаты города и к депутату Рязанской городской Думы Эвелине Волковой.

«Этот пруд сейчас просто загажен! А ведь это наша экологическая среда, куда раньше приходили с детьми отдыхать. Люди после работы приходили подышать свежим воздухом, полюбоваться на уточек и даже ловили рыбу. Родники, которые подпитывали пруд чистой водой, затянулись. Жители говорят, что лет шесть назад пытались его почистить. Люди считают, что, может быть сюда, просачиваются какие-то нечистоты. Нужно принимать срочные меры», – прокомментировала ситуацию член Общественной палаты города Лилия Кривцова.

В городе Рязани действует муниципальная целевая программа «Охрана окружающей среды», через которую идут бюджетные средства на экологию. Однако экологическая обстановке в городе свидетельствует о том, что необходим контроль со стороны общественности за эффективностью расходования бюджетных средств. Ведь если указанная программа, с точки зрения чиновников, считается высокоэффективной, а результат оставляет желать лучшего, значит контроля явно не достаточно.

«Вопросы экологии должны быть на особом контроле», – считает Эвелина Волкова, руководитель фракции КПРФ в Рязанской городской Думе. – Обеспокоенность жителей совершенно понятна и обоснована. Во-первых, необходимо комплексно подходить к вопросу экологического состояния в городе Рязани и развивать профильную муниципальную программу. Кроме того, необходимо корректировать критерии оценки её эффективности, – они должны быть понятны каждому; мероприятия, которые проводятся в её рамках – действительно должны способствовать улучшению экологического состояния. Ясно, что объём финансирования по ним должен быть принципиально другим. Наша фракция сейчас работает над этими предложениями.

Во-вторых, я считаю, необходимо наладить практическое взаимодействие различных структур администрации с общественными активистами, чтобы совместно вырабатывать меры по решению таких проблем. А задача депутатского корпуса состоит в том, чтобы повысить роль общественного контроля за деятельностью власти и добиться оперативного реагирования на просьбы и обращения людей».

Стоит сказать, что в плане решения экологических вопросов у депутатского корпуса в гордуме уже есть опыт. Ранее нам удалось добиться включения в зону городских парков, скверов, бульваров территории, занимаемой «Областным эколого-биологическим центром» (более известен как «Сад юннатов»), который ранее значился в зоне, предназначенной для застройки жилыми домами. Тем самым, сохранили станцию юннатов и зёленый участок в центре города. Вместе с экологами и активными жителями смогли защитить от застройки парк Морской славы в Канищево, сквер у памятника Скобелеву в Дашково-Песочне и целый ряд других зелёных зон города.

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