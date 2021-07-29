Под Рязанью подросток на мопеде протаранил иномарку

Молодому человеку понадобилась помощь медиков.

Днем 28 июля в Спасском районе произошло жесткое ДТП, сообщает региональное управление ГИБДД.

По предварительным данным, на 90-м км автодороги Рязань - Спасск – Ижевское 17-летний юноша, управляя мопедом, на скорости влетел в остановившийся автомобиль Suzuki.

В результате дорожного происшествия молодой человек получил травмы. Прибывшая на место ДТП бригада медиков оказала ему необходимую помощь.

В настоящее время полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося, однако уже известно, что у подростка не было прав на вождение.

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