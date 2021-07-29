В Рязани наградят главного сторонника передачи здания школы №6 церкви

Арсений Вилков. Источник: Рязанская епархия.

Протоиерея Арсения Вилкова, который руководит информационно-аналитическим отделом Рязанской епархии, удостоят медали Надеждой Чумаковой. Комиссия по муниципальным наградам решила, что он – один из людей, внесших значительный вклад в развитие города Рязани.

Список награждаемых утверждался на заседании Рязанской городской Думы 29 июля. Депутат Алексей Захаров, когда рассматривался вопрос, поддержал другие кандидатуры, но Вилкова предложил исключить из-за ситуации со зданием школы №6 – по крайней мере, пока. Внесенную Захаровым поправку поддержали только девять депутатов, 27 проголосовали против, трое воздержались.

Напомним, администрацию через арбитраж обязали передать здание, где располагается школа, Рязанской епархии. В свою очередь, Арсений Вилков – это рупор местной церкви (помимо митрополита) и в публичном поле может расцениваться как главный сторонник передачи бывшего здания семинарии вновь под семинарию.

«Здание для них - это просто коридоры. Для нас же эти стены священны», - сказал он накануне.

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