СРК «Семено-Оленинский» под Рязанью выставили на продажу

Спортивно-развлекательный комплекс «Семёно-Оленинский» под Рязанью выставили на продажу за 345 млн рублей. Фото: vk.com/srkso

Спортивно-развлекательный комплекс «Семёно-Оленинский» под Рязанью выставили на продажу за 345 млн рублей. Объявление появилось на сайте Avito, представитель комплекса подтвердил его подлинность.

К продаже предлагаются 32 гектара земли с прудом и асфальтированной подъездной дорогой. В объявлении сказано, что инфраструктура СРК включает в себя: три освещаемых горнолыжных склона с подъемниками, две тюбинговые трассы, две трассы зиплайна, сноу-парк, зорбинг, каток, конюшню, систему искусственного оснежения, два ратрака, парк тракторов, вспомогательной и строительной техники. Кроме того, в стоимость входят расположенные на участке двухэтажное здание кафе, здания администрации, мастерской, проката, три гостевых дома, трехэтажный коттедж, детский городок, русская баня.

«Причина продажи – отсутствие необходимых средств для дальнейшего развития комплекса», - отмечается в объявлении.

Также собственник рассматривает варианты инвестирования с продажей доли в бизнесе, другие варианты инвестирования по договоренности и указывает на возможность дальнейшего развития комплекса в рамках государственно-частного партнерства.

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