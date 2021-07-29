Любимов пригрозил главе рязанского минстроя «кадровыми решениями».

28 июля губернатор Николай Любимов побывал в детском саду №99 города Рязани. Прямо на месте незавершенного строительства глава региона потребовал от министра строительного комплекса Рязанской области Вячеслава Меньшова провести строительство в максимально оперативные сроки.

— Это крайне важный объект, и я требую, чтобы вы работы завершили в этом году, — заявил Любимов. — В ином случае будут делаться соответствующие выводы вплоть до кадровых решений. Вы несете такую же ответственность, как и город. Направьте на это все силы, и больше чтоб такого не допускать!

Ранее сообщалось, что власти расторгли контракты с компанией «Дега», возводившей пристройки к детским садам №99 и №110. Более того, ООО «Дега» на основе решения УФАС по Рязанской области включили в реестр недобросовестных поставщиков. То есть в ближайшие два года фирма не сможет участвовать в торгах (читать подробнее).

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