Как спасали пострадавшего в ДТП у «Некоторого царства» ребенка, рассказал минздрав

Из ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой в Рязани выписали двухлетнего мальчика, который в июне пострадал в ДТП у «Некоторого царства» 9 июня. Как сообщает пресс-служба областного минздрава, в больницу он поступил с переломом лучевой кости, ушибом легких, но самым тяжелым был ушиб головного мозга с кровоизлиянием.

«Это состояние вызывает отек мозга и может привести к летальному исходу. Для спасения жизни нейрохирурги удалили гематому головного мозга, а после операции продолжалась интенсивная терапия», - рассказали медики.

По словам главного врача ОДКБ Инны Лебедевой, долгое время ребенок находился в реанимации без сознания:

«Чтобы спасти его, работали специалисты всей больницы – хирурги, реаниматологи, реабилитологи. Помимо лечения, необходимого в реанимации, ребенок получал магнитотерапию, массаж, лечебную физкультуру. И эта методика помогла скорейшему восстановлению», - отметила Лебедева.

Хотя изначально состояние юного пациента вызывало большие опасения, улучшение наступило быстро. Специалисты медучреждения считают, что все это благодаря работе по ранней реабилитации, которую называют визитной карточкой ОДКБ. Теперь мальчик ждет, когда врачи разрешат ему прыгать на батуте.

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