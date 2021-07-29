Вынуждены опровергать ложь мэрии – Рязанская епархия об апелляции по школе №6

Рязанская епархия прокомментировала апелляционную жалобу мэрии по передаче школы №6.

— Из-за действий администрации мы снова вынуждены в судебном порядке опровергать ложь, распространяемую мэрией, о том, что якобы это здание не являлось епархиальным, — сказал и.о. руководителя информационно-аналитического отдела протоиерей Арсений Вилков. — Почему бы не перенести школу в здания бывшего училища связи? Территориально это не так далеко. Школе важно сохранить непосредственно учебный процесс, свой уникальный компонент. А здание для них - это просто коридоры. Для нас же эти стены священны, там даже в интерьере присутствует христианская символика. К примеру, на старинных лестницах мы на каждой ступени встречаем изображение виноградной лозы. Это же прямые отсылки к Евангельским образам.

8 сентября состоится первое заседание суда в апелляционной инстанции по жалобе администрации Рязани на решение о передаче здании школы №6 Рязанской епархии. Рассматриваться апелляция будет в 20-м Арбитражном апелляционном суде, который располагается в Туле.

Русская православная церковь заявила свои права на дом №6 по улице Семинарской, так как оно было построено в 1812 году как жилище для проживания воспитанников духовной семинарии. Мэрия не согласилась передавать здание в собственность епархии, после чего та через арбитраж добилась, чтобы отказ признали незаконным (читать подробнее).

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