Травмоопасные качели в Рязани демонтировали: дети не разобьются

Качели, подвергшиеся замене, сфотографировали сами коммунальщики

В рязанском Верхнем городском парке были демонтированы качели, не соответствовавшие нормам безопасности, сообщила администрация Рязани читателям популярного паблика, где ранее обсуждалось оборудование детской игровой площадки перед окнами сотрудников этого самого административного органа.

Качели, установленные на площадке, были небезопасны для качающихся на них. Между тем еще в июне рязанский губернатор Николай Любимов поручил проверить все подобные игровые зоны, когда стало известно о причинах несчастного случая в Спас-Клепиках.