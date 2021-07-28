Счетная палата изучит затраты на строительство БСМП в Рязани

Стоимость нового комплекса БСМП в Рязани составила 4,5 млрд рублей.

Контрольно-счетная палата объявила о начале проверки затрат на строительство Больницы скорой медицинской помощи в Рязани. Бюджетные средства выделялись в 2016-2019 годах. Как сообщалось ранее, стоимость объекта к моменту сдачи в эксплуатацию составила 4,5 млрд рублей.

«В ходе контрольного мероприятия будут проанализированы вопросы целевого и эффективного расходования бюджетных средств», - сообщает КСП.

Медучреждение рассчитано на 540 коек. Весной 2020 года на его базе открылся специальный госпиталь. Только в марте 2021-го здесь возобновили оказание экстренной помощи.

Напомним, проверка КСП должна была пройти раньше, однако летом 2020-го из-за нагрузки в период пандами ее переносили. Интересно, что, судя по официальной статистике, ситуация с коронавирусом тогда была гораздо лучше, чем теперь.

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