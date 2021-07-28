Пьяный 17-летний рязанский отморозок облил бензином ребенка и поджег

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего юноши – жителя Скопинского района, сообщает СУ СК России по Рязанской области. Парня обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с обезображиванием лица.

Скопинским МСО установлено, что в апреле 2020 года на станции Павелец пьяный подросток во время ссоры облил 13-летнего ребенка бензином и поджег. Мальчика госпитализировали в больницу с термическими ожогами III степени, общей площадью повреждений 33% тела. Несмотря на лечение на лице и теле малолетнего остались неизгладимые рубцы.

Во время следствия обвиняемый лишь частично признал вину, пытаясь убедить следователя, что произошел несчастный случай.

В ближайшее время судьбу 17-летнего скопинца решит суд.

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