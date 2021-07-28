Власти Рязани обратились в прокуратуру по поводу «турлатовской» свалки

Один из пожаров на "турлатовской" свалке. Август 2019 года. Фото: администрация Рязани.

Администрация Рязани обратилась в прокуратуру по поводу свалки на территории бывшего завода «Химволокно». Об этом на личной странице сообщила глава администрации Елена Сорокина.

Обращение посвящено «вновь выявленным фактам нарушения пожарной безопасности на территории шламонакопителей».

«Уже не первый год эта несанкционированная свалка доставляет множество хлопот муниципалитету, а главное – создает неудобства жителям. Здесь периодически происходят пожары, последний – 20 июля этого года», - пишет Сорокина.

Напомним, суд признал свалку, которую также называют «турлатовской», незаконной и обязал собственника ее ликвидировать.

«Решение суда собственник имущественного комплекса не исполняет. В этой связи природоохранной прокуратурой были направлены материалы для решения вопроса о решении вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 315 УК РФ», - ранее заявил Рязанский природоохранный прокурор Алексей Секин.

По словам Сорокиной, со стороны муниципалитета контролировать свалку будут «все ответственные структуры»: МКУ «УДТ», МКУ «ГОЧС г. Рязани», управление благоустройства города».

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