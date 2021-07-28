Мэрия запретила собрание рязанских автомобилистов

Фото: ПУВР.

28 июля во время очередного стрима создатель сообщества ПУВР Георгий Парублев сообщил, что администрация Рязани ответила отказом на заявку о проведении 8 августа на площади Победы собрания автомобилистов. При этом, по его словам, свое решение чиновники мотивировали запретом на проведение культурно-массовых мероприятий в период пандемии.

Любопытно, как юристы администрации трактуют недавнее распоряжение губернатора Николая Любимова. Напомним, оно позволяет собираться для проведения съездов, конференций, собраний и пикетирований. Но чиновники считают, что это касается исключительно мероприятий, проходящих в рамках избирательной кампании.

Теперь Парублев задается логичным вопросом: как тогда расценивать многочисленные культурно-массовые мероприятия, проходящие, к примеру, в рамках «Фестивального лета»?

- Мы с юристами в ближайшее время планируем подготовить заявления в прокуратуру по каждому такому мероприятию. Ведь из логики их ответа они игнорируют распоряжение губернатора, - сказал Георгий

Напомним, поводом, чтобы собраться, стало недовольство граждан работой администрации областного центра. В частности, автомобилистов не устраивает состояние дорог, плохое освещение, отсутствие дорожной разметки и многое другое.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!