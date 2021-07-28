Мэрия запретила собрание рязанских автомобилистов

Фото: ПУВР.
28 июля во время очередного стрима создатель сообщества ПУВР Георгий Парублев сообщил, что администрация Рязани ответила отказом на заявку о проведении 8 августа на площади Победы собрания автомобилистов. При этом, по его словам, свое решение чиновники мотивировали запретом на проведение культурно-массовых мероприятий в период пандемии.
Любопытно, как юристы администрации трактуют недавнее распоряжение губернатора Николая Любимова. Напомним, оно позволяет собираться для проведения съездов, конференций, собраний и пикетирований. Но чиновники считают, что это касается исключительно мероприятий, проходящих в рамках избирательной кампании.
Теперь Парублев задается логичным вопросом: как тогда расценивать многочисленные культурно-массовые мероприятия, проходящие, к примеру, в рамках «Фестивального лета»?
- Мы с юристами в ближайшее время планируем подготовить заявления в прокуратуру по каждому такому мероприятию. Ведь из логики их ответа они игнорируют распоряжение губернатора, - сказал Георгий
Напомним, поводом, чтобы собраться, стало недовольство граждан работой администрации областного центра. В частности, автомобилистов не устраивает состояние дорог, плохое освещение, отсутствие дорожной разметки и многое другое.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!