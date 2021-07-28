У полигона в Дубровичах под Рязанью произошел крупный лесной пожар

Карта термоточек. Источник: fires.ru

Под Рязанью недалеко от полигона в Дубровичах произошел крупный лесной пожар. Как отмечает Экологический рязанский альянс, он стал источником дыма, который опустился на областной центр утром 28 июля.

Экологи ссылаются на сайт fires.ru, где компания «СКАНЭКС» делится данными спутникового мониторинга лесных пожаров. Согласно этим данным, утром 27 июля у Дубровичей на площади 9 квадратных километров зафиксировали 16 термоточек.

В середине дня 28 июля начался дождь, который, если только к тому моменту пожар еще не был локализован, должен остановить распространение огня.

Напомним, в 2019 году из-за стрельб на военной базе «Сельцы» несколько дней горел лес в Рыбновском районе.

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