В Михайлове «четырнадцатая» перевернула Lexus. Фото: УГИБДД по Рязанской области.
В городе Михайлов Рязанской области 27 июля столкнулись ВАЗ-2114 и Lexus RX300. Случилось это примерно в 18:45 у дома №1 на площади Труда.
«18-летний житель Рыбновского района, управляя автомобилем ВАЗ 2114, по предварительной информации, двигаясь по перекрестку на запрещающий сигнал светофора», - сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД.
В результате столкновения дорогой кроссовер под управлением 53-летней жительницы Михайловского района опрокинулся на крышу. Женщине, как и водителю ВАЗ, потребовалась медицинская помощь.
По предварительной информации, молодой водитель ВАЗ ехал на красный.
В ДТП пострадали оба водителя. Фото: УГИБДД по Рязанской области.
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