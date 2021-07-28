Жителей Рязанской области предупредили о грозе и граде

МЧС со ссылкой на Рязанский гидрометцентр опубликовало метеопредупреждение. В регионе местами ожидаются гроза с усилением ветра, дождями и даже градом.

Непогоду прогнозируют «в ближайшие 3 часа с сохранением до конца суток 28 июля, ночью и утром 29 июля». При этом само сообщение опубликовано в 11:15.

Согласно прогнозу, который появился днем ранее, наиболее вероятны грозы в Рязанском, Спасском, Сасовском районах, а также на юге и западе области. Дожди обещают кратковременные, но местами сильные. В отдельных районах (каких, не указано) град.

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