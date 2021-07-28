Депутаты вновь рассмотрят кандидатуру Пустовалова на пост первого замглавы мэрии

Депутаты вновь рассмотрят кандидатуру Алексея Пустовалова на пост первого замглавы мэрии Рязани. Фото: Павел АВЕРИН

Мэрия Рязани вновь обратилась к депутатам городской Думы с предложением согласовать на должность первого заместителя главы администрации Алексея Пустовалова. Об этом «КП-Рязань» сообщил депутат Алексей Захаров, входящий в комитет по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике Рязанской городской Думы.

25 марта депутаты Рязанской городской Думы не утвердили кандидатуру Алексея Пустовалова на должность первого заместителя главы администрации Рязани. Тогда за мелкого чиновника из правительства проголосовали 20 человек. Против - два человека, воздержались - 18 депутатов.

Мэр Рязани «отчасти согласилась» с мнением депутатов, пояснив, что у Пустовалова не было возможности проявить себя в конкретных делах.

— Я не вижу ничего прям экстраординарного в его работе, проявил-не проявил себя... — отметил Алексей Захаров. — Что он был, что его не было. По-моему, единственное в чем он проявил себя, это в том, что его фотографии активно появлялись в телеграмм-каналах.

Заседание в Рязанской городской Думе, на котором рассмотрят кандидатуру Алексея Пустовалова, состоится 29 июля.

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