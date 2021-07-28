Еще 13 млн потратят в Рязанской области на дорожные метеопосты

В Рязанской области 13,1 млн из бюджета пустили на установку «комплексных постов дорожного контроля метеоусловий». Закупка объявлена 27 июля.

Посты должны быть оснащены камерами для визуального контроля и датчиками, чтобы измерять параметры атмосферы, видимость, определять температуру и состояние поверхности дороги (в частности, наличие льда, отложений, реагентов). Цель, которая заявлена, - «противодействие неблагоприятным природным явлениям» как при организации дорожного движения, так и при координации работы дорожных служб.

Пять постов предполагается установить в следующих местах:

- г. Рязань ул. Ситниковская, в районе д. 45;

- Северный обход города Рязани, в районе руч. Быстрец;

- Раменки - Кузьминское – Константиново, в районе Кузьминской школы им. С.А. Есенина;

- Рыбное – Перекаль, село Ходынино, Полевая улица, в районе д.7;

- г. Рыбное, в районе пересечения улиц Веселая и Кузнецкая.

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