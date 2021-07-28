Прокуратура нашла нарушения в трех местах отдыха, где содержат животных.

В развлекательном комплексе «В некотором царстве», а также на базах отдыха «Оленево» и «ФаZOOнда» обнаружили многочисленные нарушения, сообщает прокуратура Рязанской области. Собственно, прокуратура вместе с ветеринарами и специалистами Россельхознадзора и проводили проверку.

Ведомство называет следующие нарушения:

- отсутствие идентификации животных;

- отсутствие надлежащим образом оформленных ветеринарных сопроводительных документов на корма для животных;

- отсутствии документов, подтверждающих соответствие воды и иные нарушения.

По результатам проверки прокуратура Рязанского района внесла представления ИП Шлипперт, ИП Романихину и директору ООО «Проня».

Кроме того, в отношении ответственных должностных лиц двух ИП и ООО возбуждены производства по делу об административном правонарушении.

Ранее прокуратура побывала в Рязанском цирке и обнаружила серьезные нарушения (читать подробнее).

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