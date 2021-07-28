На улице Промышленной произошло серьезное ДТП.

Утром 28 июля на улице Промышленной в Рязани произошло серьезное ДТП. Видео с места дорожного происшествия выложили в паблике «ДТП. Аварии. Рязань» во «ВКонтакте».

Судя по кадрам, в ДТП участвовали минимум два легковых автомобиля. Одна из машин на скорости врезалась в столб.

В настоящее время движение по улице Промышленной затруднено, на месте происшествия работают сотрудники ДПС УГИБДД.

Подробности аварии, а также информация о пострадавших уточняется.

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