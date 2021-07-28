Дома VELLCOM Group в Рязани достроят новые техзаказчик и генпордрядчик

Для двух проблемных домов VELLCOM Group в Рязани определили новых технического заказчика и генерального подрядчика. Об этом на личной странице сообщил заместитель председателя областного правительства Евгений Беленецкий.

Речь идет об объектах на 5-м Коломенском проезде и улице Ленинского Комсомола, строительство которых практически остановилось:

«После замены участников ожидается увеличение темпов строительства объектов и мобилизация рабочей силы», - ранее обнадежили в областном минстрое.

«Сейчас по объектам определены новые техзаказчик и генподрядчик. Московские коллеги заверили, что проблем с завершением строительства этих двух домов не будет», - заявил Беленецкий по итогам переговоров с ДОМ.РФ.

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