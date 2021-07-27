В Рязани полицейские задержали двоих закладчиков

Полицейские задержали двоих рязанцев, подозреваемых в бесконтактном сбыте синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Молодых людей 20 и 21 года поймали во время закладки свертков с наркотиками в укромные места.

«В ходе личного досмотра, а также обследования местности, где были сделаны несколько закладок, полицейские изъяли 22 грамма наркотического средства «производное N-метилэфедрона», - сообщили в полиции.

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

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