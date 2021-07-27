Холодную воду на пяти улицах отключат в Рязани 28 июля

В Рязани 28 июля с 10.00 до 16.00 в ряде домов отключат холодную воду. Все они расположены в Горроще - на улицах Дзержинского, Семена Середы, Типанова, Шевченко и 2-й Железнодорожной.

Отключения ожидаются по следующим адресам:

- улица Дзержинского, дом №27,

- улица Семена Середы, д. 11, 17, 21, 23/27, 28/29, 14 (детский сад №109), 10;

- улица Типанова, дома №№13, 15, 16, 16 корпус 1, 17, 20, 22, 10;

- улица Шевченко, дома №№3, 10/23, 11, 21/25;

- улица 2-я Железнодорожная, дом №10.

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