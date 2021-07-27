«Важные истории» опубликовали репортаж о деградации рязанской медицины

По рассказам местных жителей и медиков, людям приходится ждать скорую помощь по несколько часов. Фото: "Важные истории".

Сетевое издание «Важные истории» опубликовала материал «Они дооптимизировались до того, что скоро уже вообще болеть нельзя будет». В нем журналисты рассказывают о том, что 20 миллионов россиян могут не дождаться прибытия скорой помощи при угрозе для жизни. В качестве иллюстрации проблемы приводится пример рязанского поселка Елатьма в Касимовском районе.

Здесь, по рассказам местных жителей и медиков, людям приходится ждать скорую помощь по несколько часов.

Так, например, продавец в магазине белорусских продуктов Наталья рассказала, что однажды к ее матери, пережившей инсульт и страдающей диабетом, скорая ехала три с лишним часа.

- Я знаю случай, когда ждали шесть часов», - поделилась с журналистами женщина.

Заведующая Елатомской больницей Елена Жукова сообщила нашим коллегам, что до оптимизации им хватало одной машины скорой помощи:

- А когда пошла организация, укрупнение, модернизация, мы объединились (в Касимовский межрайонный центр), нас стало больше, нас расширили, стало две бригады скорой помощи.

С тех пор фельдшеры Елатомской больницы должны выезжать на вызовы в населенные пункты за 45 километров от Елатьмы. Однако в этом году вторая машина скорой помощи сломалась, а зону обслуживания так и не сократили.

При этом, министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий не увидел проблемы в том, что в Елатьме осталась одна скорая, и на запрос журналистов ответил, что Минздрав России в приказе от 2018 года рекомендует норматив в одну бригаду скорой помощи на десять тысяч населения. По его словам, в Елатьме, где население вместе с ближайшими населенными пунктами составляет 10 712 человек, этот норматив выполняется.

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