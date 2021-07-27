Пять политических партий поддержали инициативу «Единой России» о безопасных выборах

Фото: Единая Россия.

Вне зависимости от политических взглядов, участники избирательной кампании должны думать, прежде всего, о здоровье и безопасности граждан, уверен секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Лидеры ЛДПР, партий «Родина», «Гражданская платформа», «Новые люди» и «Российской политической партии «Зеленые» взяли на себя обязательства по проведению избирательной кампании с соблюдением всех санитарных норм, установленных Роспотребнадзором и региональными властями.

«У нас разные политические взгляды, программы, но все мы вместе – одна страна и один народ. В сложную минуту мы должны быть примером ответственного поведения и соблюдения необходимых санитарных требований, – подчеркнул Андрей Турчак в ходе подписания 27 июля соглашения в Центризбиркоме. – Вне зависимости от политических взглядов участники избирательной кампании должны думать прежде всего о здоровье и безопасности граждан. Действительно ответственные политические силы не имеют права игнорировать это в данный период».

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев назвал инициативу «Единой России» о подписании соглашения за безопасные выборы правильной и своевременной.

По мнению председателя ЛДПР Владимира Жириновского, это правильное решение вместе подписать это соглашение.

«Это не единение политических сил. Нас объединяет борьба за здоровье наших граждан», – заявил он.

Соглашение должны подписать абсолютно все российские партии, считает председатель партии «Родина», депутат Госдумы Алексей Журавлев.

«Мы столкнулись с такой проблемой, с которой не может справиться ни одна страна в мире. И спекулировать на этом, чтобы получить политические очки – недопустимо. Соглашение открытое. Я надеюсь, что хватит разума у всех остальных политических сил, и они присоединятся к нему», – отметил он.

Председатель исполнительного комитета партии «Гражданская платформа» Юрий Юрченко заверил, что представляемая им партия будет выполнять все пункты соглашения.

«Мы развернули активную работу в рамках подбора агитаторов и наблюдателей, чтобы они и все наши кандидаты, уважая избирателей, шли к ним в разных вариантах безопасного общения. Это правильное и мудрое решение», – сказал он.

Соглашение подписал также председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

«Мы все заинтересованы, чтобы люди пришли и реализовали свой выбор. Уверен, когда все в равных условиях, когда все уважительно и очень бережно относятся к гражданам, выборы будут такие, которые нас всех устроят», – отметил он.

Коллег поддержал и председатель «Российской экологической партии «Зеленые» Андрей Нагибин.

«Здоровье человека и экология – это все единое целое. Поэтому безусловно мы за то, чтобы на каждом избирательном участке была хорошая экология», – сказал он.

Напомним 20 июля «Единая Россия» призвала все политические партии подписать соглашение за безопасные выборы. В нем, в частности, говорится о том, что необходимо уменьшить количество массовых мероприятий и перевести их по максимуму в онлайн. Все участники предвыборной кампании - кандидаты, агитаторы, представители избирательных штабов - должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Также им рекомендовано пройти вакцинацию и соблюдать санитарные требования Роспотребнадзора и региональных властей.