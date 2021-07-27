Рязанские автомобилисты подали заявку для проведения собрания на площади Победы

Сообщество «Подслушано у водителей Рязани» подало заявку в городскую администрацию на проведение 8 августа на площади Победы собрания автомобилистов. Об этом сообщила администрация группы «ВКонтакте».

Поводом, чтобы собраться стало недовольство людей работой администрации областного центра. В частности, автомобилистов не устраивает состояние дорог, плохое освещение, отсутствие дорожной разметки и многое другое.

«Сбор участников собрания состоится в 18.00 на площади Победы. Считаем, что данное место проведения будет удобно жителям нашего города. Рядом многоуровневая парковка и хорошая транспортная доступность», - написано в паблике.

Также инициаторы собрания напомнили жителям города об обязательном использовании средств защиты органов дыхания, перчаток и соблюдение социальной дистанции.

Напомним, что 12 июля губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал распоряжение, позволяющее в регионе собираться для проведения съездов, конференций, собраний и пикетирований с соблюдением противоэпидемических мер и социальной дистанции.

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