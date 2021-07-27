В народную программу партии поступило более 136 тысяч предложений от жителей

С начала работы сайта np.er.ru жители страны заполнили более 2,5 млн анкет с конкретными предложениями по 11 направлениям, которые касаются всех сфер жизни – уровень жизни, здравоохранение, образование и наука, развитие экономики, аграрный сектор, экология, культура, пространственное развитие.

Респонденты могут не только заполнить анкеты на сайте, но и оставить личные инициативы. Самые важные из них войдут в федеральный или региональный блок народной программы партии «Единая Россия».

Участие в формировании документа уже приняли почти 375 тысяч человек, свои предложения внесли около 137 тысяч неравнодушных к тому, как в дальнейшем будет развиваться Россия.

По мнению экспертов, это интересный и полезный эксперимент в части детализации программы. Избиратели обычно более чувствительны к деталям, а не к общим рамочным положениям, из которых обычно состоит программа. Такая инициатива позволяет снизить дистанцию между разработчиками программ (которые не всегда погружены в конкретные аспекты стоящих перед гражданами проблем) и избирателями, которые стремились бы увидеть в риторике партий собственные запросы.

На площадке партии уже проведены четыре стратегические сессии по сбору предложений в народную программу: по поддержке семей с детьми, людей с инвалидностью, фермерства и развитию сельских территорий, модернизации первичного звена здравоохранения. В работе сессий приняли участие общественники – представители профильных НКО, эксперты и депутаты. Их инициативы войдут в тематические блоки документа.

На сайте np.er.ru можно проголосовать за предложения в одном из девяти разделов, охватывающих основные сферы жизни или заполнить специальную форму со своими предложениями. Также можно заполнить анкету в региональной общественной приемной «Единой России» или у депутата, избранного от того округа, где проживает гражданин.

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