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25 и 26 июля в лесах под Рязанью зафиксировали еще четыре поджога. Экологический рязанский альянс отмечает, что на какое-то время до этого «ситуация стабилизировалась», однако теперь вновь нужна помощь добровольцев.

«Нужны добровольцы для патрулирования леса на велосипедах. Мы предоставляем фэтбайки, организовываем связь с Пожлесом и полицией, формируем группы по 3-4 человека, составляем график патрулирования», - пишет ЭРА в соцсетях.

Патрулирование будет проходить на участке между поселками Солотча и Приозерным. Экоактивисты добавили, что это еще и возможность «хорошо провести время, активно отдохнуть, искупаться».

Звонить просят по номерам: Звонить по указанным номерам 8(4912)513-400 или 8(961)132-29-64.

Напомним, в середине июля появилась информация о 26 поджогах, затем еще о двух.