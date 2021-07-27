Касимовского депутата Александра Сучкова лишили мандата после обращения губернатора. Фото: Павел АВЕРИН

Депутата Касимовской городской Думы Александра Сучкова лишили мандата. Сделано это было после обращения губернатора Николая Любимова в органы местного самоуправления с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутатов, не представивших сведения о доходах. Сучков относится именно к таким депутатам.

По словам начальника главного управления контроля и противодействия коррупции Рязанской области Владимира Самохвалова, во время декларационной кампании Сучков направил заявление о невозможности представить сведения о своих доходах, доходах супруги и несовершеннолетних детей. В заявлении он указал и причину - запрет судом на получение и отправку телеграфных сообщений и использование средств связи.

Однако, комиссия, которая проверяла данные, выяснила, что установленные в связи с домашним арестом запреты не лишали Сучкова возможности представлять сведения о доходах.

По версии следствия, Сучков совершил преступление в мае-июне 2020 года, когда временно исполнял обязанности директора муниципального предприятия (по всей видимости, «Касимовсервис»). За счет средств предприятия он погасил около 10 млн рублей задолженности за другое предприятие – перед фирмой, где одним из учредителей является его супруга (читать подробнее).

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