«Народный контроль» и «Молодая Гвардия» проводят мониторинг цен на овощи

Фото: РОО "Единая Россия".

«Активисты «Молодой Гвардии» в минувшие выходные провели мониторинг цен на продукты питания. Были обследованы 18 торговых точек – от так называемых магазинов у дома до сетевых супермаркетов, а также на рынках и ярмарках выходного дня в Советском и Московском районах Рязани. Кроме того, мониторинг проводился в Михайлове, Сасове, Клепиках, Рыбном», – рассказал лидер рязанских молодогвардейцев Вячеслав Поскребышев. 26 июля на площадке общественной приемной партии «Единая Россия» состоялось заседание региональной рабочей группы по контролю за ценами на продукты питания.

Вячеслав Поскребышев отметил, что разброс цен на капусту, лук, картофель, морковь, свеклу достаточно большой.

«Оказалось, что стоимость продуктов из так называемого борщевого набора на рынках выше, чем в магазинах», – заметил он.

По его словам, активисты «Молодой Гвардии Единой России» в понедельник проводили мониторинг цен на овощи в Железнодорожном и Октябрьском районах областного центра.

Региональный координатор проекта «Единой России» «Народный контроль», депутат Рязанской областной Думы Андрей Глазунов считает, что необходимо узнать, есть ли у сельхозпроизводителей овощехранилища.

«Нужно посмотреть, отпускную цену и оценить маржинальность с сетевиками, продавцами конечной продукции, – считает он. – Если маржа высокая, то, соответственно, мы с магазинами сможем говорить уже на другом языке. Если низкая, то тогда надо разговаривать с производителями и выяснять, что мы можем сделать, чтобы понизить стоимость овощей».

В ходе обсуждения, на заседании рабочей группы по контролю цен на продукты подчеркивалось, что контролировать ценообразование просто волевым решением нельзя. Одна из инициатив – рассмотреть возможность предоставления на льготных условиях сельхозпроизводителям пустующих муниципальных помещений под реализацию их продукции.

Еще одно предложение – расширить ярмарочную торговлю в регионе и организовать дополнительные площадки для ежедневной продажи местной продукции.