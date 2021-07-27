Губернатор предложил создать дирекцию для ЦПКиО в Рязани

Губернатор Рязанской области Николай Любимов обратился к властям Рязани с предложением создать отдельную структуру для управления ЦПКиО – наподобие той, что работает в Лесопарке. Это прозвучало на заседании регионального правительства 27 июля.

По словам Любимова, во вторник пройдет общественная приемка работ в ЦПКиО. В рамках четвертой очереди благоустройства там занимались установкой освещения почти за 44 млн рублей.

«Были там проблемы, были жалобы, работал депутатский контроль и, главное, есть положительный результат», - заявил губернатор.

Любимов отметил, что в ЦПКиО слишком много работы для ДБГ, которое отвечает за благоустройство всей Рязани.

«Это достаточно большой объем работы и ДБГ в одиночку занимается им, как и остальными территориями города, то есть никаких отдельных решений не принимает отдельно по этому парку, у них просто сил не хватает на это», - сказал глава региона.

С собственной дирекцией, считает Любимов, ЦПКиО «заживет другой жизнью».

«Тогда там появятся и какие-то необходимые арендаторы, чтобы людям нужно было обеспечить должный уровень комфорта. Естественно, будут смотреть уже не за одними центральными дорожками, а за состоянием всего парка», - заключил губернатор.

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