Рязанцев призвали воздержаться от покупки сертификатов о вакцинации. Фото: Иван Макеев

Полиция призвала рязанцев воздержаться от покупки сертификатов о вакцинации против коронавируса и отрицательных результатах теста. УМВД напомнило, что покупка и продажа поддельных сертификатов – это мошенничество, за которое предусмотрена уголовная ответственность.

Полицейские особо подчеркивают, что уголовные санкции могут применить не только к тем, кто подделывает сертификаты, но и к тем, кто их покупает.

«Кроме того, при покупке сертификата о вакцинации без прививки есть вероятность стать жертвой мошенников - заплатить деньги, а документ не получить», - говорится в сообщении УМВД.

УМВД России по Рязанской области просит граждан сообщать о фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации в полицию.

Ранее рязанский профессор сказал, что нужно искать новую вакцину от коронавируса, так как вирус мутирует и становится более агрессивным (читать подробнее).

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