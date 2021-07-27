Рязанский профессор считает, что нужно искать новую вакцину от коронавируса. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Поиск новых вакцин является очень важной и актуальной проблемой. Такого мнения придерживается профессор, доктор медицинских наук Дмитрий Хубезов.

— На это есть две причины. Во-первых, мы видим, как ведет себя коронавирус - он мутирует, появляются новые, более агрессивные штаммы. Пациенты болеют тяжелее. Во-вторых, хотелось бы иметь вакцину, которая создает долгий иммунитет - на два-три года и дольше, — отметил Хубезов.

Известно, что итоговые данные о вакине «КовиВак» ожидаются к концу этого или началу следующего года. А промежуточные исследования «Спутника» – к середине осени.

Ранее митрополит Рязанский и Михайловский Марк высказался на тему вакцинирования от коронавируса. Владыка подчеркнул, что относится к теме вакцин очень осторожно, хотя не является ни ковид-диссидентом, ни сторонником огульной вакцинации (подробнее).

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