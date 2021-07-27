По вине пьяного водителя в Ухоловском районе погибла 20-летняя девушка. Фото: Пресса.

В ночь на 27 июля в Ухоловском районе на 36-м км трассы Ряжск - Касимов - Нижний Новгород произошло смертельное ДТП. Об этом «КП-Рязань» сообщили в региональном УГИБДД.

По предварительным данным, пьяный 27-летний местный житель за рулем автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением, вылетел с дороги и перевернулся.

В результате дорожного происшествия 20-летняя пассажирка автомобиля от полученных травм скончалась на месте аварии. Сам водитель и 21-летний пассажир получили травмы. Медики оказали пострадавшим помощь, а полиция возбудила уголовное дело. Водителю, в организме которого обнаружили 0,45 мг алкоголя на литр воздуха, грозит лишение свободы до 12 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!