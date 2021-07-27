В ДТП под Рязанью с Ford и Renault пострадали три человека

На М-5 «Урал» под Рязанью 26 июня столкнулись Ford Focus и Renault Logan. Фото: 62.мвд.рф

На М-5 «Урал» под Рязанью 26 июня столкнулись Ford Focus и Renault Logan. Пострадали три человека, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Авария произошла примерно в 19:00 на 205 километре федеральной трассы. По предварительной информации, спровоцировал ее 31-летний водитель Ford из Саратовской области, который «не выбрал безопасную дистанцию». За рулем Renault находился 51-летний рязанец.

В результате ДТП различные травмы получили оба водителя и 44-летняя пассажирка Renault.

«Пострадавшим оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка», - добавили в полиции.

В ДТП пострадали три человека.

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