В ДТП под Рязанью с Ford и Renault пострадали три человека

На М-5 «Урал» под Рязанью 26 июня столкнулись Ford Focus и Renault Logan. Фото: 62.мвд.рф
На М-5 «Урал» под Рязанью 26 июня столкнулись Ford Focus и Renault Logan. Пострадали три человека, сообщает пресс-служба областного УМВД.
Авария произошла примерно в 19:00 на 205 километре федеральной трассы. По предварительной информации, спровоцировал ее 31-летний водитель Ford из Саратовской области, который «не выбрал безопасную дистанцию». За рулем Renault находился 51-летний рязанец.
В результате ДТП различные травмы получили оба водителя и 44-летняя пассажирка Renault.
«Пострадавшим оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка», - добавили в полиции.
В ДТП пострадали три человека.
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