Отключение горячей воды с 28 июля в Рязани коснется почти 90 адресов

С 28 июля в Рязани произойдут очередные отключения горячей воды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 28 июля в Рязани произойдут очередные отключения горячей воды. Согласно графику МУП «РМПТС», которое проводит профилактические работы на сетях и объектах теплоснабжения, продлятся они максимально допустимые две недели – до 10 августа.

На этот раз в списке оказались почти 90 адресов:

- ул. 1-я Линия, д. 2;

- ул. 4-я Линия, д. 1, 3;

- пл. 50-летия Октября, д. 2;

- ул. Баженова, д. 27, 29, 33, 35 (Областная клиническая психиатрическая больница);

- ул. Братиславская, д. 1/2, 2 корп. 1, 8, 8 корп. 1, 21, 27, 27а,

- ул. Гагарина, д. 29, 33, 40, 41 корп. 1, 41 корп. 2, 42, 44, 48, 50, 53 (поликлиника №6), 59, 59/1, 60/64, 63/29, 65, 69, 70/10, 71, 71 корп. 1, 71 корп. 2 (д/сад №84), 156, 156 корп. 1, 156 корп. 2, 158 (гимназия №2);

- ул. Гоголя, д. 3, 4, 9/8, 12/9, 17, 21, 23, 32;

- ул. Дзержинского, д. 78 (школа №16);

- ул. Островского, д. 4а (д/сад №160), 12, 14, 15, 15а (д/сад №12), 18, 18 корп. 1, 20, 20 корп. 1, 22, 22 корп. 1;

- проезд Островского, д. 3 (д/сад №73), 4а, 9;

- ул. Полетаева, д. 1/14, 5, 10, 11 корп. 1, 12, 13, 13 корп. 1, 14 (гимназия №5), 15, 19/10, 19 корп. 1, 21, 23, 24, 25, 25 корп. 1, 27, 27 корп. 1, 28, 28 (детская поликлиника №5), 29 корп. 1, 30, 30 корп. 1, 31, 31 корп. 1, 32, 33/67;

ул. Пушкина, д. 13, 13 корп. 1;

- ул. Семашко, д. 3 корп. 10 (госпиталь ВВиТ), 38/40, 48а, 50 (д/сад №65), 56;

- Славянский проспект, д. 6;

- ул. Спортивная, д. 19;

- ул. Старая дубрава, д. 1, 8 (д/сад №30);

- ул. Стройкова, д. 49, 51;

- ул. Татарская, д. 51/15, 68, 91;

- ул. Толстого, д. 10;

- ул. Чернышевского, д. 5, 6а, 7, 7а, 10, 16.

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Всего в списке 477 адресов. Публикуем таблицу, доступную онлайн (подробнее).

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