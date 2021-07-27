В рязанских больницах с ковидом лежат 646 человек. В тяжелом состоянии – 90

В больницах Рязани и области находятся 646 пациентов, больных коронавирусом, это на шесть человек больше, чем двумя днями ранее. Это последние данные от оперативной группы на утро 27 июля.

По информации чиновников министерства здравоохранения Рязанской области, состояние 75 (+4 за сутки) человек врачи оценивают как удовлетворительное, 481 (-1) пациент – средней степени тяжести. В тяжелом состоянии – 90 (-3) человек, из них 24 (-1) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«У остальных зараженных к COVID-19 болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и лечатся на дому под постоянным наблюдением врачей», - уверяют чиновники правительства.

26 июля в Рязанской области выявили еще 133 случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, с начала пандемии в регионе COVID-19 подтвердился у 34522 человек.

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