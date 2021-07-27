Холодную воду на 7 улицах отключат в Рязани 27 июля

В Рязани 27 июля с 9:00 до 17:00 в ряде домов отключат холодную воду в ряде домов. Все они расположены в Дягилеве – на улице Аллйной, Базарной, Детской, а также на 1-м Базарном, 4-м и 5-м Дягилевском и 8-м Аллейном проездах.

Как сообщает пресс-служба администрации Рязани, «Водоканал» будет проводить аварийно-восстановительные работы.

Отключения ожидаются по следующим адресам:

- ул. 1-й Базарный проезд;

- ул. 4-й Дягилевский проезд;

- ул. 5-й Дягилевский проезд;

- ул. 8-й Аллейный проезд;

- ул. Аллейная, д. 41, д. 43, д. 45, д. 47, д. 51, д. 53/26, д. 55, д. 57, д. 58, д. 60, д. 62, д. 66, д. 70;

- ул. Базарная;

- ул. Детская, д. 1.