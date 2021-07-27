Плохая работа: мэрия не приняла у подрядчика дорогу по Народному бульвару.
Чиновники рязанской мэрии не приняли от подрядчика участок дороги по Народному бульвару. Комиссия обследовала участок и обнаружила, что на дороге нет разметки, на бордюрах сколы, нет нормативных занижений бордюров, которые должны обеспечить доступность для инвалидов-колясочников и других маломобильных граждан.
Кроме того, по мнению проверяющих, парковка заасфальтирована некачественно, не убран строительный мусор и временные дорожные знаки, не заделаны и места демонтажа старых остановок.
Подрядчику - ООО «Стройкапиталлгрупп» - дали десять рабочих дней на исправление недостатков, после чего снова состоится проверка качества и приемка работ.
Отметим, что по контракту срок завершения работ – 31 июля.
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