Плохая работа: мэрия не приняла у подрядчика дорогу по Народному бульвару.

Чиновники рязанской мэрии не приняли от подрядчика участок дороги по Народному бульвару. Комиссия обследовала участок и обнаружила, что на дороге нет разметки, на бордюрах сколы, нет нормативных занижений бордюров, которые должны обеспечить доступность для инвалидов-колясочников и других маломобильных граждан.

Кроме того, по мнению проверяющих, парковка заасфальтирована некачественно, не убран строительный мусор и временные дорожные знаки, не заделаны и места демонтажа старых остановок.

Подрядчику - ООО «Стройкапиталлгрупп» - дали десять рабочих дней на исправление недостатков, после чего снова состоится проверка качества и приемка работ.

Отметим, что по контракту срок завершения работ – 31 июля.

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