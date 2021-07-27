В девяти районах Рязанской области 27 июля отключат электричество.
27 июля в девяти районах Рязанской области отключили электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Михайловский район:
- село Чурики — с 08:00 до 17:00;
- село Маково, поселок 10-й год Октября, деревня Зикеево, поселок Классон, поселок Красная Горка, поселок Первомайский, село Помозово, село Щетиновка — с 10:00 до 16:00.
Рыбновский район:
- деревня Ситьково — с 08:00 до 16:00;
- деревня Петровское — с 09:00 до 16:00.
Захаровский район:
- село Попадьино — с 08:00 до 17:00;
- деревня Некрасово — с 10:00 до 16:00.
Сапожковский район:
- деревня Александро-Прасковинка, село Морозовы-Борки, село Собчаково, деревня Дмитриевка — с 09:00 до 17:00;
- деревня Ванино — с 09:30 до 17:00.
Старожиловский район:
- деревня Душкино — с 09:00 до 17:00.
Спасский район:
- деревня Горки, село Панино — с 09:00 до 12:00.
Пронский район:
- деревня Бакланово, деревня Брыницы, село Булычево, деревня Дубовое, деревня Ивашково — с 09:00 до 17:00.
Сараевский район:
- село Телятники — с 09:00 до 17:00.
Рязанский район:
- село Агро-Пустынь — с 09:00 до 17:00.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
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