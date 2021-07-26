В Рязанской области цены на «борщевой набор» ниже, чем в среднем по ЦФО

«Наша задача – не допустить резкого повышения цен на продовольственные товары. Рост стоимости на продукты «борщевого набора» имеет сезонный характер», – отметил губернатор Рязанской области Николай Любимов. 26 июля на базе региональной общественной приемной партии «Единой России» вместе с представителями правительства, депутатами Рязанской областной Думы, «Молодой гвардии Единой России» он обсудил предложения по стабилизации цен на такие овощи, как картофель, лук, морковь, капусту и свеклу.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Борис Шемякин отметил, что, например, в регионе есть запасы картофеля прошлого года. Однако потребитель в настоящее время делает выбор в пользу урожая текущего года.

Он также подчеркнул, что рязанские сельхозпредприятия начнут сбор нового урожая только с середины августа. Прогнозы по моркови по массовому поступлению на рынок – конец августа – начало сентября.

По словам министра промышленности и экономического развития Рязанской области Андрея Ворфоломеева, сегодня наблюдается динамика цен, соответствующая общероссийским тенденциям.

«Это связано с сезонным фактором и смещением сроков созревания, – отметил он. – В настоящее время ситуация стабилизируется. Уровень цен на эту группу товаров в Рязанской области намного ниже, чем в целом по России и в ЦФО».

Например, по состоянию на 19 июля картофель в регионе в среднем дешевле на 14,4%, морковь – на 13,7%, лук – на 12,1%, капуста – на 4,3%. Из 16 регионов ЦФО, без учета Москвы и Московской области, Рязанская область занимает по убыванию от максимальной цены до минимальной, 14 место по моркови, 11 место по луку и картофелю и 8 место по капусте белокочанной.

«В настоящее время продукция поставляется в розничную сеть из Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского края, республики Дагестан. К концу июля ожидается поступление товара из Воронежской и Тамбовской областей», – добавил Андрей Ворфоломеев.

С целью сдерживания цен на плодово-овощную продукцию было предложено продолжить проводить широкое информирование производителей, предпринимателей, граждан о свободных местах на розничных рынках и ярмарках, в том числе для реализации продукции, выращенных на приусадебных участках, а также увеличить количество дней торговли на ярмарках.

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