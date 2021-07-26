Троллейбус №2 вернется на улицы Рязани 27 июля

С 27 июля в Рязани возобновляет работу троллейбус №2, сообщает пресс-служба городской администрации. На линию выйдут три единицы подвижного состава.

По информации чиновников, в связи с закрытием движения транспорта по улице Новой, троллейбусы на участке пути между остановками «Кальное» и «Дом художника» будут следовать по Касимовскому шоссе, улице Есенина, улице Ленина, улице Соборной, Первомайскому проспекту в прямом и обратном направлении.

Троллейбусный маршрут №2 власти отменили осенью 2020 года. Тогда чиновники заявили, что это было сделано по пожеланию общественности. В апреле 2021 года в мэрии предположили, что троллейбус №2 запустят в мае.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!